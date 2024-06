Gestion des ressources naturelles : Le montant des accords de financement pour 10 régions

« Cette rencontre a été l’occasion pour les deux départements ministériels, à travers leur unité de gestion de projet (Ugp Senrem Environnement, Ugp Senrem Pêche) de présenter les composantes, mais aussi les étapes principales de mise en place depuis les négociations jusqu’aux accords de financement de 100 millions de dollars US de l’Ida (plus de 61 milliards FCFA)», a informé, dans un communiqué, le ministère de l’Environnement.



Il ressort aussi de cette rencontre ayant réuni Daouda Ngom et Dr Fatou Diouf que «les bénéficiaires de ces projets sont essentiellement les collectivités territoriales des régions de Kaffrine, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tamba, Dakar, Fatick, Saint-Louis, Thiès, et Ziguinchor». Sous tutelle des deux ministres, ces unités de projets visent à améliorer, d’ici 2028, la gestion des ressources halieutiques et forestières sans oublier l’accès aux opportunités économiques liées dans les zones des projets.



EMEDIA