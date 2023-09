Gl Moussa Fall Au Khalife des mourides: « il y a des individus qui profèrent des menaces, mais… »

« Nous allons faciliter le convoyage de tous les fidèles. Pour ce qui est du train, on ne peut pas dire aux fidèles de ne pas rester debout à bord mais nous allons veiller à ce qu’ils ne montent pas sur le toit. Nous allons faire preuve de tolérance, mais nous n’allons pas laisser les gens prendre des risques qui mettent en danger leurs vies ». C’est le Général Moussa Fall, Hat Commandant de la Gendarmerie nationale qui s’adressait ainsi a Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Venu faire son ziar à Touba à quelques encablures du Magal, et pour rassurer le guide, le patron de la gendarmerie affirme : « D’habitude, on envoyait 10 escadrons à Touba. Cette année, j’ai amené 25 escadrons pour plus de sécurité. Il y a des individus qui profèrent des menaces mais soyez rassuré, celui qui veut faire mal ne parle pas ».