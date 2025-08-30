Connectez-vous
Grave pénurie d’eau à Saint-Louis : les explications de SEN’EAU

Samedi 30 Août 2025

Grave pénurie d’eau à Saint-Louis : les explications de SEN’EAU

La société de distribution d’eau SEN’EAU a apporté des précisions sur la grave pénurie qui frappe actuellement la ville de Saint-Louis.

Selon l’entreprise, les perturbations dans la distribution et la qualité de l’eau sont directement liées à la crue du fleuve Sénégal.

L’usine de traitement, unique fournisseur d’eau potable pour la ville, a réduit sa capacité de production afin de s’adapter aux nouvelles conditions hydrologiques.

Cette situation entraîne des baisses de pression et des coupures d’eau dans plusieurs quartiers, a-t-elle indiqué dans un communiqué reçu à NdarInfo.

SEN’EAU, qui assure travailler à maintenir un service conforme aux normes de l’OMS, présente ses excuses aux usagers, invoquant un phénomène naturel indépendant de sa volonté.

 



