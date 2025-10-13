Saint-Louis : Interdiction de l’occupation irrégulière de la voie publique à partir du 16 octobre (arrêté préfectoral)

Un arrêté préfectoral interdit, à compter du 16 octobre 2025, toute occupation irrégulière de la voie publique sur les emprises de la RN2 et sur la digue de Ndioloffène, situées dans le périmètre communal de Saint-Louis, a appris l’APS de source administrative.



La mesure, signée par le préfet adjoint du département de Saint-Louis, Adoukhadye Dieylani BA, vise à assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, dans le cadre de la réorganisation de l’espace public.



L’arrêté interdit spécifiquement l’installation d’abris de fortune, le stationnement prolongé ou l’abandon d’épaves de véhicules, ainsi que toute autre forme d’occupation anarchique.



Les autorités administratives et techniques locales, notamment la mairie, la police, la DGSCS, l’AGEROUTE et la SONAGED, sont chargées de veiller à l’exécution du texte, qui sera enregistré, publié et communiqué, selon les besoins.



Cette décision s’inscrit dans une dynamique plus large de désencombrement urbain initiée au niveau national par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



