Saint-Louis : affluence en baisse sur les plages à l’approche de la rentrée scolaire

Les vacances scolaires touchent à leur fin. À Saint-Louis, les plages commencent déjà à se vider de leur affluence habituelle. Élèves et enseignants se disent prêts à regagner les salles de classe après trois mois de repos bien mérité.





Ces lieux d’attraction majeurs changent ainsi progressivement de décor.



L’ambiance festive laisse place à un calme annonciateur de la reprise. Néanmoins, certains ont profité de ce dernier week-end de vacances pour se détendre une dernière fois, histoire de bien entamer la nouvelle année scolaire.

