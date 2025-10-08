Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : immersion dans l’univers des tanganas et leurs plats populaires

Mercredi 8 Octobre 2025

Saint-Louis : immersion dans l’univers des tanganas et leurs plats populaires

Les tanganas, ces gargotes de rue très fréquentées à Saint-Louis, attirent chaque jour une clientèle variée, du matin au soir

Derrière les rideaux qui servent de devanture, de nombreux clients s’attablent pour se restaurer. Spaghettis, brochettes, pommes de terre ou autres mets populaires y sont proposés, chacun commandant selon ses moyens, à partir de cent francs CFA.

Enfants, adultes, hommes et femmes s’y retrouvent, toutes catégories sociales confondues, faisant des tanganas des lieux de convivialité et de brassage social.

Les gérants affirment accorder une grande importance à la propreté afin de prévenir d’éventuels problèmes sanitaires liés à la restauration de rue.
 




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.