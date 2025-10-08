Saint-Louis : immersion dans l’univers des tanganas et leurs plats populaires

Les tanganas, ces gargotes de rue très fréquentées à Saint-Louis, attirent chaque jour une clientèle variée, du matin au soir



Derrière les rideaux qui servent de devanture, de nombreux clients s’attablent pour se restaurer. Spaghettis, brochettes, pommes de terre ou autres mets populaires y sont proposés, chacun commandant selon ses moyens, à partir de cent francs CFA.



Enfants, adultes, hommes et femmes s’y retrouvent, toutes catégories sociales confondues, faisant des tanganas des lieux de convivialité et de brassage social.



Les gérants affirment accorder une grande importance à la propreté afin de prévenir d’éventuels problèmes sanitaires liés à la restauration de rue.



