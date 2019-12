Graves accusations de Yakham MBAYE : "Moustapha Cissé Lô a bénéficé de six marchés de 4.531 tonnes de semences et d’engrais"

" Moustapha Cissé Lô qui soutient avoir été victime de l’ingratitude du pouvoir, combattu et écarté comme opérateur économique du processus d’achat et de vente des intrants agricoles, n’est rien d’autre qu’un fieffé menteur. En réalité, il a bénéficié de l’Etat, cette année, de six marchés d’un volume de 4 531 tonnes de semences et d’engrais. Et c’est au moyen de chantages et de menaces qu’il est parvenu à ses fins", révèle Yakham MBAYE dans un entretien avec Dakaractu." D’une part, pour son propre compte, Moustapha Cissé Lô a obtenu 4 101 tonnes ainsi composées : 3 000 tonnes d’engrais ; 600 tonnes de semences de niébé ; 500 tonnes de semences d’arachide ; 01 tonne de semences de pastèque. D’autre part, après ces 4 101 tonnes, il est revenu à la rescousse pour exiger et obtenir deux autres marchés de 430 tonnes qu’il disait devoir réserver à ses protégés. Dans le détail, ce sont 165 tonnes de semences niébé et 265 tonnes d’engrais. Et savez-vous comment il a procédé pour faire main basse sur ces 430 tonnes ?", s'interroge-t-il.Poursuivant ses accusations à l'encontre du député, il révèle que ce dernier" a concocté deux listes comportant 98 supposés producteurs qu’il dit être ses protégés. Seulement, on est en droit de penser et de croire qu’il s’agit, pour l’essentiel, de membres de sa mafia. Il soutient que c’est à 46 d’entre ses protégés que sont allées les 165 tonnes de niébé ; les 52 autres devant se partager les 265 tonnes d’engrais. Personne n’a pu certifier ou attester que ces 98 protégés sont de vrais producteurs et que les tonnages en question leur sont parvenus ? Personne. Mais, il y a plus grave".

" J’ai passé des heures sur tous les documents relatifs à Moustapha Cissé. De prime abord, une chose a saisi mon attention en parcourant les listes au nom d’un Gie qu’il a créé il n’y a pas longtemps. Jointes aux documents autorisant la mise à disposition de dotation d’intrants agricoles, elles révèlent une profusion de personnes dont le nom de famille est Lo. Là, on se rend compte qu’on est au cœur de la mafia de Moustapha Cissé Lô : parmi tous ces membres de sa propre famille biologique, figurent plusieurs de ses enfants. Et ce n’est pas tout. Il s’est arrangé pour positionner comme quotataire de semences et d’engrais un autre de ses enfants qui est grassement servi. Voilà une vraie mafia, difficile à cerner et à combattre", poursuit le ministre.



NDARINFO.COM