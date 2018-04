Graves révélations du FPDR : Un million de cartes d’électeurs sont actuellement bloquées

C’est l'occasion de rappeler qu’en juillet dernier déjà, 2.800.000 électeurs n'ont pu voter soit parce que leurs cartes n'ont pas été produites soit ne leur sont pas parvenues.Un scandale plus grave est en vue. En effet, les centaines de milliers de jeunes qui se sont rendus dans les commissariats de police pour se faire confectionner des cartes d'identité après la révision partielle de 2017 n'ont pas reçu ces cartes jusqu'à la fin du délai imparti pour la campagne de révision des listes électorales qui s'est achevée il y a quelques jours.En somme, toutes les dispositions sont prises pour priver les millions de jeunes Sénégalais de leur droit de vote.Macky Sall et son ministre de l'Intérieur ne sont absolument pas dans les dispositions d'organiser des élections dignes de ce nom.Les citoyens ont le droit de s'organiser pour accéder par tous les moyens à leurs cartes qui demeurent leur propriété légitime.Le Fpdr exige, conformément au Code électoral, l'accès immédiat d'une délégation de l'opposition à l'Ecole de police pour tirer cette situation au clair. Et ce en présence de la Cena et de la société civile.A défaut il se réserve le droit d'engager toute action appropriée.