Guinée – Le CNRD demande des comptes : les régies à l’heure du bilan !

Le comité national pour le redressement et le développement (CNRD), soucieux de faire une rupture avec les pratiques du passé dans la gestion des affaires publiques, a demandé des comptes aux directeurs chargés de la gestion des régies, a appris Guineenews© de source militaire.



C’est ce qu’indique une lettre en date du 13 septembre 2021, intitulée « demande d’informations » signée par le directeur de cabinet du ministère de la défense nationale le général de brigade aérienne Sidy Yaya Camara.

Il est demandé entre autres à ces régies qui sont une source de recettes importantes pour l’Etat de donner des informations suivantes et dans un délai de 48 heures :



1- Le budget annuel 2021 approuvé par le conseil d’administration ;

2- Un état comparatif mensuel entre le budget et les réalisations ;

3- Une prévision des recettes pour les 6 prochains mois (septembre 2021 – février 2022) ;

4- Tous les relevés bancaires de janvier à août 2021 ;

5- Toutes les dépenses exceptionnelles non prescrites dans le budget initial.



Depuis la prise de pouvoir par le CNRD le 5 septembre dernier, une lueur d’espoir est née chez les Guinéens. Vraisemblablement, la junte consciente que l’élite guinéenne a échoué semble déterminé désormais à lutter efficacement contre la corruption, le détournement des deniers publics, la gabegie financière, etc…