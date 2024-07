Guinée - Procès du 28 septembre : la sentence tombe sur Dadis, Tiegboro et Pivi

Après deux (2) ans de débats, la décision dans le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 qui met en cause l’ex président, Capitaine Moussa Dadis Camara et 11 autres est tombée, ce mercredi 31 juillet 2024 par devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la cour d’appel de Conakry.



En l’absence de leurs avocats pour des raisons de grève du barreau de Guinée, Dadis Camara et Cie ont été reconnus coupables pour les faits du massacre du 28 septembre 2009. Et, les faits ont été requalifiés en crime contre l’humanité.



Dans la décision de 200 pages dont le président Ibrahima Sory 2 Tounkara dit n’avoir lu uniquement que des parties importantes, on peut retenir:



Les accusés Marcel Guilavogui, Blaise Gomou, Paul Mansa Guilavogui, Mamadou Aliou Keïta, Colonel Claude PIVI reconnus coupables pour les faits de crime contre l’humanité.

Cece Raphaël Haba, Ibrahima Kalonzo Camara, Abdoulaye Chérif Diaby et Alpha Amadou Baldé(n’ayant jamais comparu) déclarés non coupables et renvoyés à des fins de la poursuite.

Colonel Moussa Tiégboro Camara en sa qualité de chef militaire, déclaré coupable des faits de crime contre l’humanité.



Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba,en sa qualité de chef militaire déclaré coupable des faits de crime contre l’humanité.

Capitaine Moussa Dadis Camara, en sa qualité de chef militaire déclaré coupable des faits de crime contre l’humanité.



Les accusés reconnus coupables sont condamnés solidairement au paiement de 1 milliard 500 millions de francs guinéens pour les cas de viol, 1 milliard de francs guinéens pour des cas de morts et disparus, 500 millions de francs guinéens pour des cas de pillages et 200 millions de francs guinéens pour cas de tortures aux ONG concernées.



Et, les accusés Capitaine Moussa Dadis Camara et Colonel Moussa Thiegboro Camara condamnés à 20 ans. Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba condamné à 10 ans. Marcel Guilavogui condamné à 18 ans; Blaise Gomou condamné à 15 ans. Mamadou Aliou Keïta condamné à 11 ans. Paul Mansa Guilavogui condamné à 10 ans et Claude PIVI condamné à la réclusion criminelle, ave 25 ans de sûreté et un mandat d’arrêt décerné contre lui.