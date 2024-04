Guy Marius SAGNA adresse 42 questions écrites au Gouvernement

Le député Guy Marius Sagna a annoncé, vendredi, avoir adressé, des initiatives parlementaires notamment des questions écrites à l’endroit de seize ministres.



« 42 questions écrites : ce sont les initiatives parlementaires que j’ai adressées il y a quelques heures au gouvernement du Sénégal. Elles devraient être plus nombreuses tant je suis interpellé par les populations sur plusieurs situations souvent dramatiques qu’elles vivent. L’écrasante majorité de ces situations sont antérieures à la nomination de l’actuel gouvernement. La continuité de l’État impose à l’Assemblée mais aussi au gouvernement- bon courage à lui – de prendre en charge ces problématiques », a-t-il déclaré.



Selon le parlementaire, ces questions écrites constituent la première vague de préoccupations qui lui ont été soumises par des concitoyens.



« Pour celles et ceux de nos concitoyens qui ne verront pas leurs questions sur cette liste sachez que dans quelques heures vous verrez vos préoccupations déposées par votre député sur la table du gouvernement », rassure-t-il.



Il précise par ailleurs que 16 ministres sont concernées par ces 42 questions écrites.



« Il s’agit des ministres en charge de : l’enseignement supérieur (02), de la pêche (02), des affaires étrangères (01), de l’éducation (01), de l’urbanisme (01), des forces armées (01), de l’hydraulique (02), de la justice (01), du travail (07), de la jeunesse (04), de la santé (04), de l’environnement (04), de l’intérieur (03), des infrastructures et des transports (04), de la télécommunication (03), des mines (02) », informe-t-il.