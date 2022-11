Guy Marius Sagna : "J’ai déposé aujourd’hui au bureau du courrier de l’Assemblée nationale"

J’ai déposé aujourd’hui au bureau du courrier de l’Assemblée nationale :



1- une proposition d’une mission d’information à la SEN’EAU visant à apprécier la qualité de l’eau distribuée, des services aux usagers et de la situation du personnel

2- une proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire sur la situation administrative et financière de la poste

Pour rappel, je fais ces deux propositions après avoir adressé il y a quelques jours 5 questions au gouvernement :

– 2 questions écrites sur:

la ratification par l’Assemblée nationale du nouvel accord monétaire relatif à la réforme du franc CFA

La situation des Assistants à la sécurité de proximité (ASP)

– 3 questions orales sur:

la pratique systématique de la torture physique et psychologique par la gendarmerie à Ziguinchor,

la souveraineté de l’État sur son passeport et confiscation arbitraire des passeports des sénégalais par les ambassades de l’espace Schengen, les actes de tortures et l’abandon de détenus en pleine nuit dans des zones autoroutières par la police



GMS