L’APR Saint-Louis dénonce une “commande politique” après l’inculpation de Mansour Faye

L’Alliance Pour la République (APR) de Saint-Louis a exprimé sa vive colère ce dimanche à la suite de l’inculpation de son leader local, Mansour Faye, actuel maire de la ville. Réunis en assemblée générale au siège du parti, les responsables locaux ont dénoncé une manœuvre politique orchestrée, selon eux, par le Premier ministre Ousmane Sonko.



"C'est l'exécution d'une commande politique d'un adversaire qu'est Ousmane Sonko", a déclaré Lamine Ndiaye, adjoint au maire de Saint-Louis et cadre de l’APR.



L’annonce de l’inculpation a provoqué une onde de choc dans les rangs du parti présidentiel. Pour les responsables locaux, l’objectif serait de neutraliser un opposant politique majeur dans le nord du pays, en ciblant Mansour Faye, figure influente du parti et beau-frère de l’ancien président Macky Sall.



Face à ce qu'ils qualifient de "justice instrumentalisée", les cadres de l'APR appellent à une mobilisation vigilante et républicaine :



"Ça ne passera pas. Nous demandons aux militants de se tenir prêts. Nous allons nous battre de manière républicaine", a martelé Lamine Ndiaye.