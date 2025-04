"Il faut que l’arbitraire s’arrête" : Mansour Faye réaffirme son droit de voyager et interpelle le président Bassirou Diomaye Faye

« J’ai le droit de voyager, j’ai le droit de bouger et je voyagerai quand Dieu le veut. »

L’ancien ministre des Transports et actuel maire de Saint-Louis, Mansour Faye, ne compte pas se laisser faire. Interdit de quitter le territoire national à plusieurs reprises sur décision des autorités, il a réaffirmé avec fermeté son droit à la libre circulation.C’est par ces mots que Mansour Faye s’est exprimé devant la presse lors de la prière de l’Aïd El-Fitr, affichant ainsi une posture de défiance face aux restrictions imposées.Au-delà de sa situation personnelle, le beau-frère de l’ex-président Macky Sall a tenu à envoyer un message fort au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Il l’invite à garantir l’indépendance de la justice et à respecter la Constitution afin de mettre fin aux décisions arbitraires.« Il faut qu’il joue le rôle que lui consacre la Constitution pour que l'arbitraire puisse s'arrêter, que l’injustice puisse s’arrêter. »Pour Mansour Faye, les Sénégalais ont porté au pouvoir l’actuel président avec l’espoir d’une gouvernance juste et équitable. Il l’exhorte ainsi à assumer pleinement ses responsabilités pour préserver l’état de droit.