Guy Marius Sagna en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles (avocat)

"Fin d'audition pour Guy Marius SAGNA à la DIC. Chargée par le Procureur de la République qui s'était autosaisi suite à la publication ce jeudi 30 Septembre 2021 à 15:29 sur le mur Facebook de l'activiste d'un post intitulé " La nouvelle devise de la Gendarmerie sénégalaise : déshonneur et parti à la place d'Honneur et Patrie", la DIC avait été contrainte d'aller "cueillir" GMS très loin de son domicile où ses éléments étaient pourtant planqués.



C'est finalement hier samedi en début de soirée à Kounkané que la brigade de gendarmerie de la localité éponyme a mis la main sur lui, avant de le livrer à la police de Velingara pour sa conduite à Tambacounda, d'où il a été transféré à Kaffrine pour arriver aux aurores à Dakar, après une ultime escale à Fatick !



C'est paradoxalement avec un grand soulagement teinté d'indifférence que Guy Marius, blasé par l'épuisement au point de ne pas répondre aux questions de l'enquêteur et qui n'a pas dormi depuis son départ de Dakar ce vendredi en fin d'après-midi, a accueilli la notification de sa garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles.

Là il va reprendre des forces au commissariat du Plateau pour être probablement déféré au parquet du Procureur ce lundi 04 Octobre", renseigne Me Cheikh Koureïssi Ba.