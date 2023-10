Guy Marius Sagna : « j'ai été auditionné par le Comité des droits l'homme des parlementaires sur le cas Sonko »

« À l'invitation de l'UIT, j'ai été auditionné aujourd'hui par le comité des droits de l'homme des parlementaires de l'UIP de 16h08 à 16h40. Les neuf (09) membres du comité des droits de l'homme des parlementaires m'ont posé plusieurs questions », dit le député.

Ces questions tournes autour des derniers éléments dans l'évolution du dossier de Ousmane Sonko. Est-il à ce jour encore éligible ?que peut faire l'Union interparlementaire pour l'arrêt des violations de Ousmane Sonko pouvez-vous confirmer que la décision dont vous parliez est celle du tribunal de Ziguinchor ?qu'est-ce qui peut être pour la libération de Ousmane Sonko ? quelle est la situation de Ousmane Sonko, peut-il recevoir les membres de son parti?

Déjà le conseil directeur de l'UIP avait à l'unanimité décidé lors de sa 211e session en mars 2023 à Manama remercié la délégation sénégalaise pour les informations communiquées et d’avoir rencontré les membres du Comité des droits de l'homme des parlementaires à la 146e Assemblée de l'UIP pour discuter du cas à l’examen et des préoccupations y relatives de manière constructive.

Le Conseil souligne que M. Sonko aspire aux plus hautes fonctions de l’Etat, qu’il est arrivé en troisième position à l'élection présidentielle de 2019 et qu’il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 ; constate que le cas de M. Sonko n’est pas une situation isolée car par le passé, d’autres candidats d’opposition (voir cas SEN-07) ont été définitivement écartés de la course à la présidentielle après qu’ils ont été condamnés par la justice et qu’à présent, au vu des circonstances, M. Sonko pourrait se retrouver lui aussi privé de ses droits civiques à la suite d’une éventuelle condamnation; constate également, que M. Sonko n'a pas pu participer aux législatives de juillet 2022 en tant que candidat.

L’UIP est l’organisation mondiale des parlements nationaux. Elle a été fondée en 1889 pour encourager la coopération et le dialogue entre toutes les nations, en tant que première organisation politique multilatérale. Elle compte aujourd’hui 179 Parlements membres et 14 organismes parlementaires régionaux. Elle œuvre pour la démocratie et aide les parlements à se renforcer, se rajeunir, se rapprocher de la parité hommes-femmes et à innover davantage. Elle défend aussi les droits de l’homme des parlementaires par le biais d’un comité spécialisé comprenant des parlementaires issus de toutes les régions du monde.