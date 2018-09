HÉBERGEMENT À l’UCAD : 5. 800 nouveaux lits à la rentrée prochaine ( ministre)

Suivez ses explications ...

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)annonce la dotation de 5.800 nouveaux lits pour l’hébergement des étudiants à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar à la prochaine rentrée académique. Mary Teuw NIANE en a fait l’annonce jeudi en marge d’un« Il faut rappeler qu’en 2012, l’UCAD avait une capacité d’hébergement de 5.000 lits dont un millier était dans un bâtiment que la direction de protection civile considérait comme inhabitable. Ces infrastructures ont été détruites et reconstruites. Quatre pavillons ont été érigés et trois bâtiments de 1.044 lits inaugurés par le président Macky SALL », a-t-il renseigné.« Nous avons terminé 6 bâtiments à l’UGB d’une capacité de 4.000 lits. Ils seront livrés aux étudiants à la rentrée », précise l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.Poursuivant, le MESRI rappelle qu’au vu des réalisations enregistrées, l’Université Dakar passe de 5.000 à 10.000 lits.