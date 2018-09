MISE EN ŒUVRE DU PARRAINAGE : Mary Teuw NIANE forme 200 jeunes de Saint-Louis (vidéo)

C’est la première étape d’une panoplie d’activités de sensibilisation sur la procédure de parrainage à l’intention de la jeunesse de Saint-Louis, initiée par Mary Teuw NIANE, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Des élèves, des étudiants de la Commune et du département et d’autres jeunes travaillant dans le secteur des services ont pris part à ce conclave interactif auquel plusieurs experts ont pris part.



Les réflexions ont porté sur les grandes réalisations du Plan Sénégal Émergent (PSE), de l’enseignement supérieur et celles enregistrées dans la région de Saint-Louis. La rencontre a été bouclée par une séance d’information sur la mise en œuvre du parrainage.



« C’est une activité réussie. En peu de temps, nous nous étions fixé l’objectif de rassembler 200 jeunes. Ils ont répondu présents malgré la pluie matinale », s’est félicité le ministre qui salue la présence de son homologue Mansour FAYE, ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement par ailleurs maire de Saint-Louis à l’ouverture de l’atelier.



Le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) s’est réjoui en outre de « la participation active » des séminaristes aux discussions « à travers leurs questions qui ont enrichi le débat ». « Nous avons 200 jeunes armés pour porter les fiches de parrain et démultiplier l’information au niveau de leurs pairs », a-t-il dit.



Invité par Mansour FAYE à partager un atelier similaire au profit de 1000 jeunes, Mary Teuw NIANE marque son adhésion. « Je peux dire, d’ores et déjà, que pour les jeunes, la campagne de parrainage va être amplifiée », a-t-il conclu.



