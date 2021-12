HOMMAGE AUX FEMMES. Par Louis CAMARA

Elles sont

Si fortes mais si fragiles

Si douces et aimantes

Si belles et si frêles

Et pourtant elles portent la moitié du ciel

Sans elles

Il n’y aurait point de vie

Et le monde ne serait qu’un grand désert glacé

La musique de leurs voix

Berce le cœur de l’univers

Et fait palpiter les étoiles solitaires

Pourquoi sont-elles battues Torturées Violées Humiliées Quelle infamie!

Quelle honte pour le genre humain! Pourquoi sont-ils donc si méchants

Ces hommes qui battent les femmes

Les torturent

Les violent Les humilient Les tuent ! Oublient-ils ce qu’ils doivent

Ặ ces vestales anonymes

Ặ ces porteuses d’aromates ; Mères Épouses Sœurs Filles Sans qui il n’y aurait ni joie

Ni bonheur Ni paix

Ni tranquillité Sur notre terre pétrie de souffrances

Et d’amertume

« La femme est l’avenir de l’homme»

A dit un jour un grand poète

Ô Hommes cessez d’être violents

Ặ l’égard des femmes

Ne les battez plus Ne les humiliez plus Ne les torturez plus Mais couvrez-les de tendresse De douceur

De caresses

De chaleur Qu’entre vous et elles

Il n’y ait place que pour le respect Qu’entre vous et elles

Il n’y ait qu’un seul langage : l’Amour…



Louis CAMARA

« Le conteur d’Ifa »,

Ecrivain et poète.