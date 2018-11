HOULE : De violentes attaques de vagues à GANDIOL

La peur s’empare de pilote barre, Tassinère et Moumbaye, etc. Plusieurs maisons ont été envahies par les eaux, dimanche, suite à la houle très dangereuse qui sévit sur l’axe Dakar-Saint-Louis.



Des populations de plusieurs villages ont été contraintes de quitter leurs concessions.



Le littéral de GANDIOL va subir d’autres dégâts en cette période de furie des vagues. Car, aucune mesure n’a été prise depuis le drame de l’année dernière pour protéger les concessions. Cette zone qui fait face à la brèche est pourtant plus exposée que la Langue de Barbarie.



