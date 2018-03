Hamath Bâ : “Il est difficile de travailler au Sénégal à cause de la politique à outrance…”

«La vérité sort de la bouche d’un enfant”, a-t-on l’habitude de dire mais cette fois-ci, la vérité est sortie de la bouche d’un voisin, en l’occurrence le ministre gambien de la Culture et du Tourisme, Hameth Bâ qui déclare lors d’une rencontre de la journée de libre circulation à Karang dans le département de Foundiougne qu’ « il est difficile de travailler au Sénégal. Les gens passent tout leur temps à parler et à faire de la politique, jour et nuit. Sur les ondes des radios et les plateaux de télévisions, les Sénégalais ne font que parler et animer des débats inutiles. Même le président de la République n’a pas le temps de travailler à cause de la politique à outrance au Sénégal. Cela ne peut pas développer un pays”.



« Il y a un temps pour faire de la politique. C’est pendant la campagne électorale et après il faut que les gens aillent travailler”, a-t-il conseillé, avant d’appeler ses voisins sénégalais à changer de comportement.

Le Sénégal et la Gambie ont célébré ce jeudi, la journée de libre circulation à Karang dans le département de Foundiougne.





FERLOO