Hausse des cas de Covid-19, avec 15 nouvelles infections

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé jeudi 15 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés au Sénégal, une confirmation de la hausse des nouvelles infections constatée depuis quelques jours.



Ces nouveaux cas de coronavirus proviennent de 777 tests virologiques, avec un taux de positivité de 1,93 pour cent, signale le ministère dans son dernier bulletin épidémiologique consacré à l’évolution de la pandémie au Sénégal.



Il précise que l’un des nouveaux cas de Covid-19 a été signalé l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass (ouest), les 14 autres infections relevant de la transmission communautaire.



Douze de ces cas dont on ignore la source de contamination ont été détectés dans la région de Dakar, et les deux autres à Thiès et dans le département de Mbour (ouest), selon le bulletin.



Il note que sept patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, et qu’aucun cas grave ni décès causé par le coronavirus n’ont été enregistrés au cours des dernières vingt-quatre heures précédant la publication du bulletin.



Le Sénégal compte à ce jour 86.201 cas de Covid-19, dont 84.202 ont été guéris.



Selon le bulletin, 1.968 personnes sont décédées de coronavirus dans le pays. Trente patients sont encore sous traitement dans les services sanitaires.





APS