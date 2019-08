Hivernage : Une importante quantité de pluie attendue sur tout le territoire (météo)

Les pluies vont se poursuivre notamment au centre du pays près de 200 millimètres le tout additionné sur l’ensemble du territoire, selon Abdoulaye Diakhaté, ingénieur prévisionniste à la météo nationale. « Depuis hier soir, la pluie a commencé sur la partie nord notamment vers Podor, St-Louis mais le système pluvio n’était pas très important. On a enregistré sur St-Louis 3,5 et Podor quelques millimètres.



Par contre sur le centre notamment vers Tamba, vers 3 heures du matin, on a un système qui s’est formé et qui par la suite a évolué et a donné beaucoup de précipitations sur les localités centre notamment vers Kaolack avec 179, 8 millimètres. Et pour ce qui est de la prévision, nous attendons aussi les pluies qui sont en cours et qui vont continuer tout au long de la journée sur Dakar, Mbour, Thiès etc. », a soutenu M. Diakhaté.



Selon l’ingénieur prévisionniste, des pluies sont attendues ce weekend un peu partout dans le Sénégal. « D’ici le weekend, nous attendons des précipitations intenses sur tout le territoire. Cependant, il sera bon de noter que les pluies intéresseront progressivement la partie orientale notamment Bakel, Tamba, etc… et qui va progresser vers le centre notamment Linguère, Kédougou et va arroser tout le pays et va se terminer par Dakar.



Donc d’ici lundi on, attend d’importante quantité de pluie sur tout le territoire », a-t-il conclu.



Avec Seneweb