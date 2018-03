Hommages aux Femmes : Mor Gueye GAYE célèbre l’exemplarité des Mpaloises (vidéo)

Les femmes des différents secteurs de MPAL se sont mobilisées, mercredi, sur la place publique de la localité à l’occasion d’une journée dédiée aux actrices de développement. Plus d’une quinzaine de ces entités financées Mor Gueye GAYE, directeur général de l’Ageroute ont tenu à exprimer, en marge du « Sargal Djiguène», leur reconnaissance au coordonnateur de l’Alliance pour la République (APR) à MPAL, devant une forte délégation de Mansour FAYE conduite par l’ajoint au maire Lamine NDIAYE.



« C’est une manière pour nous de célébrer la journée de la Femme. Le 08 mars, la plupart d’entre nous s’occupaient d’activités religieuses. Nous avions convenu alors de le faire, aujourd’hui, pour que toutes les membres des groupements puissent le fêter dans la communion », a déclaré Marème GUEYE, une des responsables des Femmes.





« Mor GAYE nous soutient financièrement et moralement dans nos démarches. Il connaît la valeur de la femme et l’a démontré par l’assistance qu’il nous accorde de manière désintéressée. Cette mobilisation est une occasion pour nous de lui adresser nos vifs remerciements », a ajouté Mme GUEYE.



En marge de la cérémonie, les femmes ont étalé leur savoir-faire dans le domaine de la transformation de produits et légumes. Le DG de l’Ageroute galvanisé par la marque d’adhésion de ces militantes, a réitéré sa volonté de poursuivre ses initiatives sociales en vue d’améliorer les conditions de vies de cette couche vulnérable de la population.



M. GAYE annonce qu’en plus des regroupements soutenus, d’autres seront inscrites dans la liste de bénéficiaires.





Il par ailleurs magnifié la « bravoure » et « l’exemplarité » des Mpaloises, en indiquant que la densité économique du marché hebdomadaire de cette commune en est une parfaite illustration.



« Mpal est mon nom. Que vous soyez Wolof, Pulaar ou maure, si vous vous œuvrez pour l’avancement de Mpal, sachez que nous partagez le même nom et le même sang », a-t-il déclaré devant une foule surexcitée.



Poursuivant, il a invité ses militantes à retirer leur carte d’électeurs et à « offrir au Président Macky SALL une victoire écrasante au premier tour de la présidentielle de 2019 ». « L’APR est un parti ouvert. Tout le monde peut y retrouver sa place. C’est cet esprit de cohésion et de fraternité est la vision du Chef de l’État. Nous devons la vivre et la partager », a-t-il ajouté.



