Homosexualité : "Le bureau de l’Assemblée nationale n’a aucun pouvoir de rejeter cette loi" (Me Babou)

Les réactions se multiplient après le rejet, du projet de loi criminalisant l’homosexualité, par l’Assemblée nationale. Et cette fois-ci, c’est l’avocat Maître Abdoulaye Babou, qui réagit.



Pour lui, cette décision est « extrêmement grave ». La robe noire estime, en effet, que le bureau de l’Assemblée nationale n’a pas les prérogatives de déclarer irrecevable une loi.



A l’en croire, le président Moustapha Niasse a enfreint le règlement régissant l’Assemblée.



‘’ Le bureau de l’Assemblée nationale n’a aucun pouvoir de rejeter cette loi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le bureau de l’Assemblée nationale n’est qu’un organe, ce n’est pas un organe législatif mais c’est un organe qui administre l’Assemblée nationale. Deuxième point, J’ai lu le communiqué à travers la presse. Il a même fait état de la position du président de la République. C’est ça qui est extrêmement grave. Il faut rappeler que notre pays repose sur la séparation des pouvoirs. Donc c’est une erreur, un empiètement extrêmement grave qui vient d’être fait par Moustapha Niasse ‘’, a souligné la robe noire, dans les colonnes de Walfnet.



Selon l’avocat, ’’ la proposition de loi doit être communiquée au président de la République parce que c’est une proposition de loi’’. Ce que Moustapha Niasse et ses collègues n’ont pas fait.

Concernant la déclaration de l’ancien maire de Dakar, Pape Diop, qui trouve que l’un des freins à cette loi est le fait que le Sénégal n’est pas une République islamique, Me Babou parle d’hérésie.

Interpellant le président Sall, Me Babou lui demande d’être ‘’ cohérent avec lui-même’’.



Selon lui, ‘’lorsque le président Obama est venu ici, il avait dit clairement que, jamais, tant qu’il serait président, l’homosexualité ne serait pas permise, pourquoi aujourd’hui ne devrait-il pas avoir la même audace pour condamner textuellement l’homosexualité’’?.