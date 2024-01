Hôpital de Saint-Louis - Contre la prise de service d’un ACP : le personnel et les usagers font bloc

La pression monte au sein du centre hôpitalier régional de Saint-Louis suite à l’annonce de la prise de service d’un nouvel Agent Comptable et Financier (Acp). Après une première de protestation contre la mesure en novembre 2024, les travailleurs remontent au créneau pour mettre en garde la tutelle des conséquences de cette affection.



Cette fois, le représentant des usagers au sein du conseil d’administration s'est joint à l'initiative qui porte le combat « Il a été à l’hôpital de Ziguinchor, de Mbour, de Dioubel et de Fatick. Dans cette dernière structure hospitalière, le personnel s’est mobilisé pour le déclarer persona non gratta du fait de sa mauvaise gestion », a renseigné Moustapha DIOP, le représentant du personnel lors d'un sit-in mardi.



Les entités invitent les populations de Saint-Louis à rallier la dynamique pour « maintenir l’hôpital dans le champ de la performance ».