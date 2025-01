Hôpital de Saint-Louis : " La morgue est bien fonctionnelle ", assure le directeur

Le directeur de l’Hôpital régional de Saint-Louis, El Hadji Magatte SECK, a réfuté, ce lundi, les rumeurs selon lesquelles la morgue de l’établissement serait en panne. Ces allégations ont été relayées par un collectif dénommé « Sauver Saint-Louis », qui a récemment lancé une campagne de collecte de fonds sur les réseaux sociaux pour soutenir le service.



« Ils sont venus me rendre visite en tant que citoyens de la ville. Puis, ils m’ont demandé de visiter la morgue. Ce que que j’ai naturellement acceptée. À ma grande surprise, quelques jours après, j’ai vu des photos de la morgue circuler sur les réseaux sociaux soutenant que la morgue est en panne, accompagnées d’un téléthon », a-t-il informé.



Le directeur a également clarifié la situation technique de la morgue, affirmant qu'elle dispose de six tiroirs, dont deux sont actuellement non fonctionnels. Toutefois, il a insisté sur le fait qu'il est rare que l'hôpital ait besoin de conserver simultanément six corps, précisant que dans les us et coutumes locaux, les défunts ne sont généralement pas gardés longtemps.



« C’est gauche. Que ces gens aillent travailler et nous laissent poursuivre les efforts que nous fournissons. J’accepte que des initiatives solidaires soient menées en faveur de l’hôpital si elles sont transparentes », a-t-il martelé. M. SECK a souligné que si l'hôpital avait réellement besoin de soutien, il aurait organisé une collecte de fonds au sein de la population à travers ses services compétents.



« Pendant qu’ils disent que la morgue est en panne, où sont gardés en ce moment nos morts ? », s’est-il interrogé, appelant la population à la prudence face à ce qu’il qualifie de tentative de manipulation.



