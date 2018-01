Hôpital de Saint-Louis – Luxembourg : une coopération au beau fixe ( vidéo)

Le directeur du centre hospitalier régional de Saint-Louis a magnifié ce matin les relations « fructueuses » entre son institution sanitaire et le Luxembourg. Au cours d’un entretien avec la presse de la ville Ousmane GUEYE a exprimé la « joie » et « l’enthousiasme » de l’équipe d’accueillir le Grand Duc HENRI, mardi.



M. GUEYE est revenu sur la genèse des « liens riches » que son hôpital a tissés avec ce pays et qui ont permis notamment de faire des réalisations structurantes au bénéfice des populations du nord du Sénégal.



Pour lui, cette visite de courtoisie sera une bonne occasion pour raffermir la collaboration en plus d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat.

Le directeur a par ailleurs invité la population Saint-Louisienne à étaler leur hospitalité légendaire au Grand Duc Henri.



