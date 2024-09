Hôpital de Saint-Louis : Quelles solutions contre les pannes répétitives du scanner

Le calcaire reprend son cours chez les patients de l'hôpital régional de Saint-Louis après une énième panne annoncée du scanner. Pour bénéficier du service, les usagers se tournent vers l'hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga, à plus d’une soixante dizaines de kilomètres de la ville.



Depuis, les dénonciations fusent à travers les réseaux sociaux.



En fait, l’humidité ambiante sur l’île serait la source de ces désagréments récurrents. L’installation du scanner dans une salle spéciale équipée d’un déshumidificateur est plus que nécessaire pour mettre un terme aux interruptions du service et garantir la longévité de l’appareil. Une option à moindre coût que la structure sanitaire pouvait réaliser sans difficultés.



« L’autre mesure, c’est de délocaliser une bonne fois, le scanner vers le faubourg de Sor. Cet appareil ne doit pas tomber en panne facilement. Il a une puissance de 64 barrettes », renseigne Gamby DIAGNE, le président de l’Association "Prévention Consommateurs" joint par NdarInfo.



« Pourtant, des démarches ont été entreprises auprès de l’association des Saint-Lousiens de New York. Mais elles butent contre des lenteurs », a déploré le représentant sortant des usagers dans le conseil d’administration de l’hôpital. Il a également indiqué que des initiatives similaires ont été prises du côté de l’Ambassade de Thaïlande.



Aux dernières nouvelles, la pièce grisée du scanner a été commandée depuis la Chine. En attendant son arrivée au Sénégal, les patients devront prendre leur mal en patience.



