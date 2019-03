Hôpital de Saint-Louis : la maternité enregistre plus de 5.000 accouchements, 2.000 échographies et 10.000 consultations gynécologiques par année (vidéo)

La maternité du centre hospitalier régional de Saint-Louis est une structure de référence dans la zone nord compte tenu de ses importants taux de diagnostic et de traitement.



En a croire le docteur Ousmane THIAM, chef de ce service, en moyenne, plus 5.000 accouchements, 2.000 échographies et 10.000 consultations gynécologiques y sont enregistrés par année.



Conscients de son importance, les sages-femmes et gynécologues réfléchissent sur les démarches à entreprendre pour renforcer la communication interpersonnelle et renforcer la qualité des soins. Cette rencontre a regroupé, ce matin, des chercheurs de l’Université Gaston Berger, d’anciennes sages-femmes et d’autres acteurs sanitaires de la ville.