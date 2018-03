INSÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT URBAIN A SAINT-LOUIS : le bus TATA SL 1586 B de la ligne 4 doit être retiré de la circulation.

Les usagers des quartiers de Bango, Khor , CIté Vauvert, Darou et autres localités situées au niveau de cet axe routier courent un très grand danger sans s"en rendre compte En effet l'un des bus Tata qu'ils empruntent quotidiennement est dans une situation d'ancienneté et ne réunit pas toutes les conditions techniques de mise en circulation. Le véhicule immatriculé SL1586 B roule avec un grand bruit de moteur et dégage une fumée noirâtre qui étouffe les passagers .



A cela s'ajoute l’état de délabrement de la carrosserie qui semble pencher vers un coté , difficilement soutenu par 4 pneus d'occasion qui provoquent souvent beaucoup de crevaisons sur cet axe .L’intérieur du véhicule laisse également à désirer : les coussins sont tachées ,salies et fissurées,les vitres sont cassées et pire encore la parebrise à l’arrière du bus qui a volée en éclats est remplacée par un imperméable noir à l'aide de scotch .Ce bus réformé est aussi exigüe pour prendre beaucoup de passagers car il n'a pas les mêmes dimensions que les autres nouvellement arrivés.Les usagers souffrent pour monter ou descendre,passer devant ou derrière, avancer ou reculer pour acheter un ticket auprès du receveur.





Une autre remarque est le fait que ce bus est très usité et souvent il est souvent surchargé par le chauffeur qui s’arrête n'importe où pour prendre des clients alors que élèves, enseignants, commerçants, femmes revenant du marché ;vendeurs et autres catégories de personnes s'entassent comme des sardines dans le véhicule qui roule sur un axe ponctué de virages et très fréquenté . tout cela combiné, constitue une raison logique pour que les autorités routières retirent ce bus TaTa de la circulation avant que l’irréparable ne se produise





Un Saint Louisien AVERTI