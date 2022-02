INSTALLÉ OFFICIELLEMENT À LA TÊTE DE LA COMMUNE DE WALALDÉ : Le maire Moussa Sow dévoile sa nouvelle feuille de route et campe ses priorités

Le maire de la commune de Walaldé, localité située dans le département de Podor à Saint-Louis a été officiellement installé hier, jeudi 10 février, à la tête de cette municipalité pour un troisième mandat par le sous-préfet de l'arrondissement de Cas-Cas, Oumar Sy.



Moussa Sow a dévoilé ses priorités pour ce nouveau quinquennat et qui seront axé sur la jeunesse et le développement de l'économie locale. Il s'est aussi engagé à faire de la question de l'enclavement de cette localité un vieux souvenir.





Il a profité de l'occasion pour exprimer sa reconnaissance et sa gratitude envers les populations de cette localité de l'Île à Morphil pour lui avoir renouvelé leur confiance matérialisée à travers le slogan en pulaar, "Djokou-Gollé", qui signifie en français, "Nous te donnons carte blanche pour poursuivre ton travail".



Cependant, il a dressé un bilan satisfaisant de ces deux derniers mandats. "Après avoir pu doter la commune de Walaldé d'infrastructures dans tous les domaines notamment au niveau de la santé, de l'éducation, de l'électrification, entre autres. Pour ce nouveau quinquennat, nous nous engageons à développer l'économie locale et à accompagner les jeunes. Notre rôle sera de faire en sorte que les paysans puissent vivre mieux et que Walaldé puisse être une zone de production agricole afin de permettre aux populations de tirer le maximum de revenus", a conclu le maire Moussa Sow.



NdarINFO