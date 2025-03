Identification des numéros de téléphone : l’ARTP passe à l’action avec des sanctions dès le 18 mars 2025

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) serre la vis sur l’identification des numéros de téléphone au Sénégal. À partir du 18 mars 2025, les numéros de téléphone non correctement identifiés seront restreints, limitant les appels et l’accès à certaines fonctionnalités. Puis, le 31 mars 2025, ces numéros seront tout simplement suspendus, entraînant une perte totale de service.



Cette mesure concerne tous les abonnés des opérateurs télécoms du pays — Orange, Yas, Expresso, Hayo et Promobile. L'ARTP rappelle que l’identification des numéros est une obligation légale visant à renforcer la sécurité publique et à lutter contre la fraude. Pour éviter la suspension, les abonnés doivent impérativement fournir une pièce d’identité valide (Carte nationale d’identité ou passeport) auprès de leur opérateur ou dans les points de vente agréés.



Cette campagne d’identification, lancée depuis plusieurs mois, s’inscrit dans un cadre plus large de protection des consommateurs et de renforcement de la sécurité nationale. En limitant l’usage des cartes SIM anonymes, l'ARTP vise à combattre les activités criminelles telles que la fraude et l’usurpation d’identité, souvent facilitées par l'absence d’identification.



« L’heure est à la dernière ligne droite. Les abonnés doivent se rendre d’urgence chez leur opérateur pour régulariser leur situation avant qu’il ne soit trop tard », insiste l'ARTP dans un communiqué officiel.



Les étapes clés des sanctions



18 mars 2025 : Restriction des lignes non identifiées (appels et fonctionnalités limités)

31 mars 2025 : Suspension définitive des lignes toujours non identifiées

Ces délais stricts ne laissent que quelques jours aux abonnés concernés pour éviter la coupure de service. Après le 31 mars, les utilisateurs non identifiés perdront définitivement l’accès à leur numéro et aux services associés.



Que faire pour éviter la suspension ?



Vérifier leur statut d’identification auprès de leur opérateur.

Fournir une pièce d’identité valide (Carte nationale d’identité ou passeport).

Se rendre dans les agences ou points de vente agréés pour finaliser la procédure d’identification. En prenant ces mesures, les abonnés garantissent la continuité de leurs services téléphoniques et contribuent à la sécurisation du secteur des télécommunications au Sénégal.



Le message est clair : après le 31 mars, les lignes non identifiées seront suspendues, sans possibilité de réactivation. Il est donc crucial d’agir rapidement pour éviter toute interruption de service.