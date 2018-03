Idrissa Seck : « le bilan de Macky SALL est catastrophique »

Entre «cycle de souffrances insupportables pour les populations et ce, à tous les niveaux», et un «climat d’insécurité», le bilan de Macky Sall est tout simplement «catastrophique». C’est la sentence prononcée par Idrissa Seck, qui tirait le bilan des 6 ans de Macky Sall au pouvoir dans un entretien accordé à L’Observateur.



«La première fonction de l’Etat et du président de la République est de garantir la sécurité à ses concitoyens et à leurs biens, rappelle le président de Rewmi. Or aujourd’hui, cette sécurité est menacée à tous les niveaux et nous voyons quotidiennement des manifestations.»



Idrissa Seck a aussi pointé le «désastre» que constitue «le chômage massif des jeunes». Face à cette «bombe sociale», l’ancien Premier ministre sous Wade invite «humblement» le chef de l’État «à reconnaître son échec au lieu de s’abriter derrière de plaisants discours qu’il achète à coups de milliards, tels que le Pse, pour faire des promesses au peuple alors qu’il ne lui fait des promesses qu’en tromperies».



«À la veille de son départ de la présidence de la République, Monsieur Macky Sall doit avoir le courage de regarder les réalités en face. Il fait tout ce qu’il peut mais il peut très peu», cogne Idy.



SENEWEB