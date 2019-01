Il faut reboiser l’hydrobase de Saint-Louis

Sur tout le littoral de la langue de barbarie, seule la plage du quartier de " l’Hydrobase" résiste encore aux assauts répétés, foudroyants et féroces des vagues de l'océan. Pour l'instant, c'est le seul endroit épargné par ce raz- de- marée ravageur, dévastateur et destructeur.



Cette protection est pour le moment garantie aux quelques rares dunes de sable et de filaos qui s'y implantent encore. Ainsi, il est impérieusement nécessaire et urgente, avant qu'il ne soit tard, de reboiser le site afin de renforcer cette digue naturelle qui ne coûte rien du tout et qui vaut dix fois plus que celle en béton à coups de plusieurs milliards de francs érigé à Goxu Mbacc.



Abdoulaye Mamessine BA

NDARINFO