" Il m’a dit aujourd’hui qu’il ne sentait plus son côté gauche", confie une épouse d'Ousmane SONKO

Selon Sokhna Anna Diamanka, deuxième épouse du leader de Pastef, son époux est dans un etat alarmant. « Il m’a dit aujourd’hui, qu’il ne sentait plus son côté gauche. Je l’ai rassuré en lui disant que ce n’était rien pour le rassurer. Mais il est devenu pâle et petit comme mon fils Amadou, qui a 10 ans », a-t-elle révélé dans l’interview accordée au journaliste Pape Alé Niang.



L’appel au Président Macky Sall et à la Première dame



Sokhna Anna Diamanka a également lancé un appel au Président Macky Sall et à son épouse pour la libération de Ousmane Sonko ainsi que ses codétenus admis en réanimation comme Cheikh Bara Ndiaye, Hannibal Djim, Maimouna Dieye. Mais également à tous les détenus politiques incarcérés dans les prisons sénégalaises après les manifestations.



Les traumatismes causés aux enfants de Sonko



La première épouse de Ousmane Sonko a beaucoup insisté sur le traumatisme causé à leurs enfants durant les 56 jours de blocus de leur domicile. « Nos enfants sont restés des jours sans aller à l’école, sans sortir de la maison. Mon fils qui faisait le baccalauréat est resté des jours sans aller en classe. Quand même il allait à l’école, les FDS procédait à une fouille sur lui. C’est très traumatisant et terrifiant pour un enfant. Que ceux qui nous font subir tout cela pensent à leurs familles et comment elles réagiraient à notre place », a indiqué Sokhna Khady Kébé.