Il marche trois heures par jour pour aller travailler: ses collègues lui achètent une voiture

Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, Trenton Lewis affrontait chaque matin, à pied, les 18 kilomètres qui séparent sa maison de son travail chez UPS à Little Rock dans l'Arkansas. N'ayant pas de voiture, ce jeune papa ne pouvait pas compter sur les transports en commun durant la nuit.Employé modèleLa distance ne l'a pas effrayé lorsqu'il a décroché cet emploi il y a sept mois. Et pour cause, Lewis est le seul à pouvoir faire en sorte que sa fille de 14 mois obtienne ce dont elle a besoin, a déclaré le jeune homme à ABC News . En sept mois, Trenton n'a jamais manqué un shift, et n'est d'ailleurs jamais arrivé en retard.Ses collègues se sont finalement rendus compte de sa situation et ont décidé de lui venir en aide. L'une d'entre eux, Patricia Bryant, surnommée "Mama Pat", est parvenue à réunir la somme de 2.000 dollars afin d'acheter une voiture à son jeune collègue.Un sacré gain de temps, et du répit pour ses jambes"Tous ceux à qui j'ai parlé voulaient contribuer", explique Kenneth, le mari de Patricia, qui travaille également chez UPS.La semaine dernière, ils ont donc amené Trenton Lewis sur le parking pour lui faire la belle surprise. "Je n'oublierai jamais ça", a déclaré, ému aux larmes, Trenton Lewis. Un collègue a posté une vidéo de la surprise sur Facebook.Désormais, le jeune homme part de chez lui à "seulement" 3h30 du matin. Un sacré gain de temps, mais aussi un peu de répit pour ses jambes.