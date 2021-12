" Il n’y a qu’un seul candidat viable à Saint-Louis et c’est Mansour FAYE ", jure Pape Samba NDIAYE – vidéo

Le président du mouvement Saint-Louis Perspective 2035 présentait dimanche les axes du bilan du maire sortant et candidat à succession. Une rencontre à laquelle plusieurs responsables de l’Alliance Pour la République (APR) et de la mouvance présidentielle élargie ont pris part. « Les Saint-Louisiens doivent se réveiller. Il y a des candidatures qui ne sont motivées que par des intérêts personnels », a déclaré Pape Samba NDIAYE en marge de la conférence. « Pour dire vrai, il n’y a qu’un seul candidat viable à Saint-Louis et c’est Amadou Mansour FAYE », a-t-il dit. « Je le dis et je l’assume », a-t-il laissé entendre. « Saint-Louis a beaucoup de préoccupations et c’est le ministre Mansour FAYE qui est le seul capable de les régler », a soutenu l’expert foncier.