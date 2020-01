Il y a bientôt 5 ans, Mansour FAYE remettait la clef de Saint-Louis à un émir …

Bientôt 5 ans que Zayed Al Nahyane, l’émir d'Abou Dabi, s’est envolé avec la précieuse clef de NDAR sous son manteau. Aucune nouvelle de lui, depuis. Le maire de Saint-Louis, dépositaire de cette grande confiance, n’en parle plus. Aucun projet et programme enclenché au terme d’un accueil chaleureux aux contours orientaux.



Ce jour-là, un 03 février 2015 après une grande réception arabesque, l’émir avait promis « d’œuvrer pour le bien des populations ».



Le sultan avait dit, en prenant congé d’une nuée d’yeux pétris d’espoir : « À très bientôt, tout ira bien ». Le silence saharesque après son bref périple prouve que NDAR ne devra compter que sur elle-même pour se hisser au sommet. Saint-Louis se fera avec ses filles et fils !