Ile de Saint-Louis : les femmes de BBY au chevet des détenues de la Mac (Photos)

Après avoir doté le service de pédiatrie de l’hôpital régional de Saint-Louis de couches, les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar(BBY) proches Papa Larou MAR ( MPCL) et de Cheikhou KAMARA ( APR) ont offert, mercredi, des serviettes hygiéniques et des phytosanitaires aux détenues de la Maison d’Arrêt et de Correction de Saint-Louis.



Ces dames s’engagent à poursuivre leurs initiatives sociales lancées durant la campagne.



Dans cette optique, elles compter mener d’autres actions de ce genre au profit des couches vulnérables de l’ile de Saint-Louis.