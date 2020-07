Ils sauvent la planète : les arbres du Sénégal contre l'avancée de la mer

"Pour nous c’est un or"



L’arbre utilisé, le filao, n’a pas été choisi par hasard. "C’est le seul arbre qui réussit aujourd’hui en bordure de mer. En plus de cela, c’est une espèce qui résiste à la sécheresse, qui est peu exigeante en eau. Pour nous c’est un or" poursuit Mamadou Ndiaye. Sans cette nouvelle barrière, cette région au Nord de Dakar était menacée de disparaître : un village avait déjà été enseveli.



francetvinfo.fr