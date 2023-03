Inaccessibilité de Diatara : British Petrolum exhorté à créer de nouveaux récifs au large de Saint-Louis (vidéo)

Le Programme pour la Transparence et la Redevabilité dans le Secteur Extractif au Sénégal (Traces) a initié un forum communautaire sur l’encadrement des engagements sociétaux et environnementaux des entreprises dans le cadre de leur Responsabilité Sociétale d’Entreprise. La rencontre tenue avec les acteurs locaux de la Collectivité Territoriale de Saint-Louis a permis d’échanger sur les dépenses sociales et environnementales effectuées par les entreprises, leurs impacts sur les populations, mais, aussi recueillir les avis des populations sur les besoins que les entreprises devraient prendre en charge sur le court, moyens et long terme. La dynamique vise à faire la situation des dépenses sociales et environnementales des entreprises reçues par la Collectivité Territoriale et de recueillir les besoins de populations à satisfaire dans le cadre de la RSE des entreprises. Elle devra permettre de place un Comité de pilotage citoyen de suivi des engagements sociaux et environnements des entreprises. Le plaidoyer pour la mise en place de récifs au large de Saint-Louis pour palier aux effets désastreux de l’inaccessibilité de la zone de poissonneuse de « Diatara » a été lancé par les acteurs. L’installation de ces dispositifs à la charge de British Petrolum (BP) seront un moyen de restaurer les moyens de subsistance des communautés de pécheurs de la Langue de Barbarie, impactées par l’exploitation gazière.