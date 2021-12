Inauguration du TER : Idy réapparait, en mode champion des arènes

Au lancement des travaux du Train Express régional (TER), il était des plus sceptiques.



« Tous ceux qui ont des difficultés en France, Macky SALL les aide. Alstom a des difficultés, il lui donne le TER. Le TER va nous coûter deux fois plus cher. Les études en cours qui auraient dû être finalisées avant que le contrat ne soit signé vont révéler un surcoût presque du double. Est-ce que l’on a élu pour ça », disait l’ancien maire de Thiès.



Mais, ces propos de 2018 relèvent désormais d’un passé très lointain. A l’inauguration du TER ce lundi 27 décembre, Idrissa SECK était aux premières loges. Et l’ancien Premier ministre qui est restait longtemps loin des caméras a affiché une forme olympique.



