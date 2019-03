Incendies dans les marchés : l’État dégaine 300 millions FCFA

« Le gouvernement du Sénégalais va dégager une enveloppe de 300 millions de francs CFA pour installer et, au besoin, remettre à niveau les bouches d’incendie pour lutter contre les incendies récurrents dans les marchés dont le dernier en date a frappé vendredi passé le grand marché Pétersen de Dakar », a annoncé ce mercredi 20 mars le ministre secrétaire général du gouvernement lors de la réunion interministérielle consacrée à la recherche de solutions face à la recrudescence des incendies notées dans les marchés.



« Ce programme engagé entre le ministère de l’Intérieur et la Sénégalaise des eaux (SDE) « devra permettre une facilitation de l’approvisionnement et la fourniture en eau en cas d’incendie. Une mise aux normes des systèmes électriques dans les différents marchés sera engagée avec la SENELEC », a déclaré le ministre secrétaire général du gouvernement.



Selon Seydou Guèye, « l’absence ou l’insuffisance de bouches d’incendie a été notée comme un élément essentiel qui gênait considérablement le travail des secouristes lors des sinistres ».



Pour Seydou Gueye « les problèmes liés aux branchements électriques clandestins sont souvent considérés comme les causes de ces incendies, et pour cela une mise aux normes des systèmes électriques dans les différents marchés sera engagée avec la SENELEC ».



Des mesures structurelles ont été aussi annoncées comme la modernisation des marchés, la consolidation du cadre institutionnel des gestions de marché. « Certains de nos marchés ne sont plus soumis au régime des heures d’ouverture et de fermeture. Ce qui laisse peu de possibilités à l’entretien et au nettoyage y affairant », a relevé Seydou Guèye. Le premier ministre qui présidait cette réunion a en outre demandé l’accélération des programmes de modernisation de certains marchés (Sandaga, Petersen, Tilène…) ».



Le porte parole du gouvernement d’ajouter par ailleurs que, sur instruction du Premier ministre, une évaluation exhaustive du nombre de sinistrés par rapport au trois derniers marchés qui ont fait l’objet d’incendie, en l’occurrence Petersen (Dakar), Ocass (Touba) et Ross Béthio sera prochainement établie.



Pour rappel un incendie s’était déclaré vendredi dernier vers 7h du matin au marché Petersen, au centre-ville de Dakar, occasionnant d’importants dégâts matériels.





TERANGANEWS