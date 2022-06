Inde : deux personnes tuées lors d'une manifestation contre les propos sur le Prophéte Mouhammad (Psl)

Vendredi, la police indienne a ouvert le feu sur une manifestation d'Indiens musulmans protestant contre des propos tenus par une responsable politique et jugés insultants à l'égard du Prophéte Mouhammad ( Paix et Salut sur Lui). Deux manifestants ont été tués.



La police indienne a tué vendredi deux personnes qui prenaient part à des manifestations organisées par des musulmans pour protester contre des propos jugés insultants pour Mahomet tenus par une responsable du parti au pouvoir, a indiqué un policier samedi.



La colère a submergé le monde musulman depuis la semaine dernière, en raison de propos d'une porte-parole du parti du Premier ministre Narendra Modi, qui a critiqué la relation entre le prophète et sa plus jeune épouse, Aïcha, lors d'un débat télévisé.



Après la prière du vendredi, des musulmans sont descendus en masse dans les rues de l'Inde et des pays voisins pour condamner ces propos, et la police a ouvert le feu sur la foule dans la ville de Ranchi, dans l'est du pays.



"La police a été forcée d'ouvrir le feu pour disperser les manifestants et certains ont été atteints par des balles, ce qui a conduit à la mort de deux personnes", a déclaré un policier qui a requis l'anonymat à l'AFP à Ranchi.



Les policiers estiment que leurs consignes ont été défiées



Selon les policiers, les manifestants ont défié leurs ordres de ne pas marcher d'une mosquée vers un marché et lancé des bouteilles cassées et des pierres lorsque la police a tenté de disperser le rassemblement. Les autorités ont coupé les connexions internet dans la ville et imposé un couvre-feu. Shabnam Ara, une habitante de la ville, a déclaré à la presse que l'atmosphère restait tendue samedi. "Nous prions pour la paix et l'harmonie", a-t-elle ajouté.



La police de l'Uttar Pradesh a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser au moins un rassemblement, après que plusieurs manifestations ont eu lieu dans cet État du Nord. La plupart des manifestations se sont terminées de manière pacifique, mais dans certaines villes, les manifestants ont jeté des pierres sur la police et blessé au moins un policier, a déclaré Avanish Awasthi, un secrétaire général du gouvernement de l'État. "Nous prendrons des mesures strictes contre ceux qui jettent de pierres et se livrent à la violence", a-t-il déclaré à la presse.



Prashant Kumar, un haut responsable de la police de l'État, a déclaré à l'AFP que jusqu'à 136 manifestants avaient été arrêtés dans six districts de l'Uttar Pradesh.



R.V. avec AFP