Industrie du tabac : Philip Morris accusée de tricherie au Sénégal et en Afrique

Après le "Dieselgate", l'Afrique connaît un nouveau scandale lié, cette fois-ci, à l'industrie du tabac. En effet, des cigarettes vendues au Sénégal et en Afrique par le cigarretier Suisse Philip Morris sont plus toxiques que celles fumées en Europe. Philip Morris aurait menti sur le taux de nicotine, de goudron et de monoxyde de carbone contenus dans les cigarettes vendues en Afrique. Le scandale est dévoilé par l'Ong "Public Eye" à travers une grande enquête intitulée "Les cigarettes suisses font un tabac en Afrique".



Reprise par Libération, l'enquête démontre que rien que pour la nicotine, les Camel vendues en Afrique contiennent 1,28 milligrammes par cigarette contre 0,7 milligrammes pour celles commercialisées en Suisse, selon les résultats de l'Institut de Santé et du travail (IST), contre à peine 0.75 milligrammes pour des Camel Filters vendues en Suisse. Pour le monoxyde de carbone, qui a pour effet de réduire la quantité d'oxygène circulant dans le sang, les valeurs sont aussi très différentes (9.62 milligramme par cigarette contre 5.45 milligramme en Suisse).



