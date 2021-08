Inondations à Keur Massar: PASTEF envoie Oumar GUEYE au fond de l’eau

La colère qui monte dans les zones inondées n’a pas laissé indifférent les responsables locaux du parti Pastef au niveau des communes de Keur Massar Nord et Keur Massar Sud.



Ces derniers récusent le comportement du ministre des Collectivités territoriales pour n’avoir pas honoré ses engagements.



«Le ministre Oumar Guèye a failli à sa mission. Car tout ce qu’il avait dit, ça ne s’est pas réalisé sur le terrain. Car aujourd’hui, vous avez fait le constat vous-mêmes, les travaux n’ont eu aucun impact. Donc, l’utilisation des 15 milliards francs Cfa que le chef de l’Etat avait promis aux populations de Keur Massar pour les sortir des inondations doit être éclairés», a fait savoir Ousmane Kébé responsable Pastef Keur Massar Sud.



Et un autre responsable de Pastef de Keur Massar Nord de renchérir : «Nous voulons des comptes sur l’utilisation de ces 15 milliards consentis aux inondations pour Keur Massar. Le ministre Oumar Guèye a failli. Car, ces ouvrages n’ont pas eu l’effet escompté. Et aujourd’hui, tous les quartiers de Keur Massar sont inondés. Et les populations sont laissées à elles-mêmes».



