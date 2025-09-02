Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Inondations à Pikine Guinaw Rail : le service d’hygiène en renfort auprès des familles sinistrées

Mardi 2 Septembre 2025

Après les désagréments causés par les inondations dans certains quartiers, le service régional d’hygiène de Saint-Louis a apporté une réponse conséquente aux familles impactées. Ce lundi 1er septembre, les agents d’hygiène ont mené des opérations de désinfection, suivies de la distribution de kits d’hygiène dans le quartier de Pikine Guinaw Rail.




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.