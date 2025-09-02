Inondations à Pikine Guinaw Rail : le service d’hygiène en renfort auprès des familles sinistrées

Après les désagréments causés par les inondations dans certains quartiers, le service régional d’hygiène de Saint-Louis a apporté une réponse conséquente aux familles impactées. Ce lundi 1er septembre, les agents d’hygiène ont mené des opérations de désinfection, suivies de la distribution de kits d’hygiène dans le quartier de Pikine Guinaw Rail.



