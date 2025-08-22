Inondations à Saint-Louis : le quotidien difficile des habitants des zones vulnérables

De fortes pluies se sont abattues ces derniers jours sur la région de Saint-Louis, provoquant d’importantes inondations dans plusieurs quartiers vulnérables.



À Pikine, Guinaw Rail, Diaminar, Cité Niakh et Médina Darou, les habitants vivent dans l’angoisse permanente des eaux qui envahissent maisons et chambres, transformant les routes en zones impraticables.



Les populations affectées décrivent un quotidien devenu un véritable calvaire, marqué par la dégradation de leurs conditions de vie et des déplacements rendus extrêmement difficiles.



Les autorités locales sont appelées à renforcer les dispositifs de drainage et de prévention, alors que la psychose des inondations continue de hanter les foyers de ces zones inondables.



