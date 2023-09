Inondations en Libye : un nouveau bilan provisoire fait état de 5000 morts

Les pluies torrentielles et les inondations ce week-end ont laissé place à des scènes de dévastation à l'est de la Libye. Le lourd bilan humain continue de monter alors que les intempéries causées par la tempête Daniel ont provoqué l'effondrement de deux barrages dans la nuit de dimanche à lundi, au sud de la ville côtière de Derna, désormais en partie engloutie par les flots. Des dégâts ont également été rapportés à Benghazi, Sousse, El Beïda et Al Marj.



« Nous n'avons pas de chiffres définitifs » pour le moment, a déclaré mardi Tamer Ramadan, à la tête de la délégation libyenne de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors d'un point presse. « Le nombre de disparus est proche de 10.000. »



La ville de Derna sinistrée



Des « quartiers entiers » de Derna ont été balayés, a affirmé lundi Ahmed al-Mismari, un porte-parole de l'Armée nationale syrienne, qui contrôle la région montagneuse, lors d'une conférence de presse télévisée. Plus de 5.000 personnes étaient alors présumées mortes, un nombre « susceptible d'augmenter massivement ».



AFP